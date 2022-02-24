Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова к диалогу с Западом

Россия по-прежнему открыта к диалогу со странами Запада, но будет вести его лишь в том случае, если ее не будут пытаться унижать и делать виноватой во всем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«По-прежнему всегда открыты к диалогу. Хотим понять, о чем этот диалог будет идти. Если о том, чтобы Россию унижать, делать виноватой во всем, то о таком разговоре не может быть и речи», — приводит слова главы МИД пресс-служба ведомства.

По мнению Лаврова, диалог должен базироваться на выполнении всех принятых странами в прошлом обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны.

Ранее Президент РФ по просьбе глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР принял решение признать их суверенитет и подписал соответствующие указы.

Страны — члены НАТО осудили действия России и призвали Москву немедленно прекратить военную операцию.