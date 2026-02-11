Лавров: Россия ни в каком виде не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия ни в каком виде не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

«Этот документ уже несколько раз перелопатили. Сейчас они размахивают неким документом из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ», – поделился своим восприятием ситуации дипломат.

При этом, по мнению Лаврова, на основе договоренностей президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых в Анкоридже на Аляске, можно было бы оперативно согласовать окончательное мирное соглашение.

В связи с этим глава МИД РФ заметил, что документ, который перед саммитом в Анкоридже привез спецпосланник Президента США Стив Уиткофф, содержал все основные принципиальные моменты и предлагал урегулировать вопросы по данным направлениям в соответствии с реалиями «на земле».

Напротив, последующие версии документа об урегулировании конфликта на Украине Лавров назвал попытками «изнасилования» первоначального американского плана со стороны украинских властей и руководства стран Европы.

«Все последующие версии – это результаты попытки „изнасилования“ американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и прежде всего его патронов из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», – сказал он.

Руководитель внешнеполитического ведомства России сделал еще ряд заявлений. По его словам, РФ готова к компромиссам, то есть к балансированию интересов, но лишь в том случае, если ее законные интересы будут приниматься во внимание.

Законным интересом России в контексте специальной военной операции Лавров назвал обеспечение ее безопасности. Соответственно, пояснил он, компромиссы по украинскому урегулированию не могут касаться «ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства и, самое главное, жизнь миллионов людей».

Таким образом, цели спецоперации «остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам», добавил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия на встрече в Анкоридже приняла предложение США по урегулированию конфликта на Украине, но американская сторона не готова реализовывать собственную инициативу.