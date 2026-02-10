«Дух Анкориджа» умер? Почему Лавров резко изменил тон в адрес США
Лавров выступил с жесткой критикой политики США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью международной сети TV BRICS. В нем он подверг резкой критике последние действия США на международной арене. Что сказал Сергей Лавров и какие выводы из этого следуют – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Интервью для СМИ БРИКС
Сегодня в России отмечается День дипломатического работника – профессиональный праздник сотрудников Министерства иностранных дел Российской Федерации и загранучреждений. Накануне праздника глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью международной сети TV BRICS – медиаплатформе, представляющей интересы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и новые члены объединения) через единый канал, блоки вещания на партнерских каналах и новостной портал.
Уже сам выбор Лавровым этого медиаресурса говорит о том, что российская дипломатия придает приоритетное значение развитию БРИКС как платформы «мирового большинства», предлагающей альтернативные подходы к глобальным экономическим и политическим вызовам.
Дух Анкориджа умер
В интервью Сергей Лавров выступил с жесткой критикой действий США в последнее время, в том числе прозвучало много упреков в адрес администрации Дональда Трампа.
Это выглядит необычно: в последнее время резкая критика действий Трампа со стороны России звучала редко. Напротив, демонстрировалось одобрение шагов Вашингтона, направленных на размораживание российско-американских отношений. В России даже заговорили о неком «духе Анкориджа» как символе сближения США и России после исторической встречи Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина на Аляске 15 августа 2025 года. И вдруг – столь критическое выступление Лаврова. Заметим: это говорит глава российской дипломатии, поэтому внимание наблюдателей по всему миру к его словам обеспечено, а само выступление будет тщательно проанализировано.
Если говорить откровенно, Лавров озвучил то, что давно витало в воздухе: время оптимистических надежд в отношении Трампа закончилось. Фактически министр заявил, что иллюзия «духа Анкориджа» умерла. И никакого «светлого будущего» с США Москва больше не видит.
США не выполнили условия по Украине
Лавров открыто заявил, что Россия договорилась с США в Анкоридже по украинскому вопросу и по вопросам дальнейшего сближения. Договоренности были достигнуты, но позже, по его словам, американская сторона их проигнорировала.
«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить «по-мужски», то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена. Президент России Путин не раз говорил, что для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе, мы прекрасно видим «пещерную» русофобию большинства режимов в Европейском союзе за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому взаимовыгодному сотрудничеству.
Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители (Европе давно уже запретили) и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ. То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», – заявил Сергей Лавров.
Вашингтон все устраивает
Проблема «духа Анкориджа», по оценке автора, в том, что администрация Трампа взяла на себя обязательства по урегулированию конфликта на Украине, которые не спешит выполнять. Вашингтон, по сути, устраивает текущая ситуация: Россия расходует ресурсы на украинском направлении, а США параллельно действуют против ее интересов по всему миру – от Венесуэлы до Ирана, пользуясь занятостью Москвы.
С одной стороны, Америка позиционирует себя миротворцем в конфликте России и Украины и ведет переговоры об экономическом партнерстве. С другой – за европейские деньги поставляет значительную часть вооружений для ВСУ, обеспечивает их связью и разведданными. При этом США получают экономическую выгоду при минимальных рисках для собственной безопасности.
Борьба за старый миропорядок
Вашингтон не хочет или не может оказать решающего давления на Киев, продолжает использовать санкционные инструменты, пытается вытеснить Россию с энергетических рынков и оказывает давление на покупателей российской нефти. По словам Лаврова, США вредят интересам России в Венесуэле, готовят смену режима в Иране и призывают Европу к милитаризации.
«Совершенно недобросовестные методы используются и против нас. Запрещают работу российских нефтяных компаний, таких как «Лукойл», «Роснефть», пытаются поставить под контроль нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество, военно-технические связи с нашими крупнейшими стратегическими партнерами, такими как Индия, например, и другие члены БРИКС. То есть идет битва за сохранение старого миропорядка, который держался на роли доллара, держался на тех правилах, которые Запад придумал и которые он воплотил в Международном валютном фонде, во Всемирном банке, во Всемирной торговой организации», – возмущается в интервью Лавров.
Как противостоять давлению
В сложившейся ситуации, когда Америка ставит России препоны, Сергей Лавров видит выход в развитии альтернативных финансовых и логистических механизмов в рамках БРИКС.
«И в БРИКС мы были председателями в позапрошлом году, когда в Казани состоялся саммит, там целый ряд российских инициатив был взят в работу. Это и альтернативные платежные платформы, это и механизмы расчетов в национальных валютах, создание перестраховочных возможностей для торговли внутри БРИКС и между БРИКС и его партнерами, создание зерновой биржи, создание новой инвестиционной платформы. Это все не в пику кому бы то ни было, прежде всего Соединенным Штатам, а это просто в силу того, что Соединенные Штаты реализацию всех процессов вот в тех областях, о которых я упомянул, ставят под свой жесткий контроль и требуют односторонних уступок», – напомнил министр.
По словам Лаврова, БРИКС может стать «зонтиком» для интеграционных процессов на разных континентах и площадкой для согласования планов экономического и инфраструктурного развития Евразии, Африки и Латинской Америки.
Попытки смягчить тон
Резкость заявлений Лаврова попытались сгладить некоторые российские официальные лица.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «дух Анкориджа» сохраняется, и дал понять, что подобные темы предпочтительнее обсуждать в закрытом формате.
«Вдаваться в детали мы не хотим. По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатией в данном случае. Но очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс регулирования, позволить выйти на прорыв. Работа продолжается», – заявил Дмитрий Песков.
Посол РФ в США Александр Дарчиев также отметил, что Москве и Вашингтону удается поддерживать диалог в «духе Анкориджа» – на основе взаимного уважения и учета интересов.
«Самый главный «дух Анкориджа» в том, что у нас получается достигать договоренности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Это базовые принципы. Если они не нарушаются, если они соблюдаются, тогда возможны прорывы», – заявил посол.
Правы оба лагеря
Все же видится, что правы оба лагеря, оценивающие текущие взаимоотношения с США. Сергей Лавров совершенно справедливо обращает внимание на то, что американцы говорят одно, а делают диаметрально противоположные вещи. Песков и Дарчиев тоже правы по-своему: то, что хотя бы можно взаимодействовать с Америкой, встречаться лично и переговариваться, уже достижение. Ранее, при Байдене вообще не было никакого диалога.
Понятно, что Америка испокон веков пеклась только о своих национальных интересах, но и здесь следует искать хоть какие-то точки соприкосновения и пытаться договариваться. Да, они многое не исполняют из того, что обещают, но смотрите, как у них обострились отношения с Евросоюзом, поддерживающим из последних сил киевский режим! И на этих противоречиях можно и нужно выстраивать свою политику, расшатывая былое единство Запада. Так что, возможно, «дух Анкориджа» еще не умер и обрубать все взаимодействие с Америкой все же не стоит.