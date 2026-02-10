«Дух Анкориджа» умер? Почему Лавров резко изменил тон в адрес США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью международной сети TV BRICS. В нем он подверг резкой критике последние действия США на международной арене. Что сказал Сергей Лавров и какие выводы из этого следуют – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В интервью международной сети TV BRICS Сергей Лавров выступил с жесткой критикой действий США в последнее время

Фото: mid.ru

Интервью для СМИ БРИКС

Сегодня в России отмечается День дипломатического работника – профессиональный праздник сотрудников Министерства иностранных дел Российской Федерации и загранучреждений. Накануне праздника глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью международной сети TV BRICS – медиаплатформе, представляющей интересы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и новые члены объединения) через единый канал, блоки вещания на партнерских каналах и новостной портал.

Уже сам выбор Лавровым этого медиаресурса говорит о том, что российская дипломатия придает приоритетное значение развитию БРИКС как платформы «мирового большинства», предлагающей альтернативные подходы к глобальным экономическим и политическим вызовам.

Дух Анкориджа умер

В интервью Сергей Лавров выступил с жесткой критикой действий США в последнее время, в том числе прозвучало много упреков в адрес администрации Дональда Трампа.

Это выглядит необычно: в последнее время резкая критика действий Трампа со стороны России звучала редко. Напротив, демонстрировалось одобрение шагов Вашингтона, направленных на размораживание российско-американских отношений. В России даже заговорили о неком «духе Анкориджа» как символе сближения США и России после исторической встречи Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина на Аляске 15 августа 2025 года. И вдруг – столь критическое выступление Лаврова. Заметим: это говорит глава российской дипломатии, поэтому внимание наблюдателей по всему миру к его словам обеспечено, а само выступление будет тщательно проанализировано.

В России заговорили о неком «духе Анкориджа» как символе сближения США и России после встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года Фото: kremlin.ru

Если говорить откровенно, Лавров озвучил то, что давно витало в воздухе: время оптимистических надежд в отношении Трампа закончилось. Фактически министр заявил, что иллюзия «духа Анкориджа» умерла. И никакого «светлого будущего» с США Москва больше не видит.

США не выполнили условия по Украине

Лавров открыто заявил, что Россия договорилась с США в Анкоридже по украинскому вопросу и по вопросам дальнейшего сближения. Договоренности были достигнуты, но позже, по его словам, американская сторона их проигнорировала.

«В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить «по-мужски», то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена. Президент России Путин не раз говорил, что для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе, мы прекрасно видим «пещерную» русофобию большинства режимов в Европейском союзе за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается «война» против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители (Европе давно уже запретили) и заставляют покупать втридорога американский сжиженный природный газ. То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», – заявил Сергей Лавров.

Вашингтон все устраивает

Проблема «духа Анкориджа», по оценке автора, в том, что администрация Трампа взяла на себя обязательства по урегулированию конфликта на Украине, которые не спешит выполнять. Вашингтон, по сути, устраивает текущая ситуация: Россия расходует ресурсы на украинском направлении, а США параллельно действуют против ее интересов по всему миру – от Венесуэлы до Ирана, пользуясь занятостью Москвы.

С одной стороны, Америка позиционирует себя миротворцем в конфликте России и Украины и ведет переговоры об экономическом партнерстве. С другой – за европейские деньги поставляет значительную часть вооружений для ВСУ, обеспечивает их связью и разведданными. При этом США получают экономическую выгоду при минимальных рисках для собственной безопасности.

Администрация Трампа взяла на себя обязательства по урегулированию конфликта на Украине, которые не спешит выполнять Фото: kremlin.ru

Борьба за старый миропорядок

Вашингтон не хочет или не может оказать решающего давления на Киев, продолжает использовать санкционные инструменты, пытается вытеснить Россию с энергетических рынков и оказывает давление на покупателей российской нефти. По словам Лаврова, США вредят интересам России в Венесуэле, готовят смену режима в Иране и призывают Европу к милитаризации.

«Совершенно недобросовестные методы используются и против нас. Запрещают работу российских нефтяных компаний, таких как «Лукойл», «Роснефть», пытаются поставить под контроль нашу торговлю, наше инвестиционное сотрудничество, военно-технические связи с нашими крупнейшими стратегическими партнерами, такими как Индия, например, и другие члены БРИКС. То есть идет битва за сохранение старого миропорядка, который держался на роли доллара, держался на тех правилах, которые Запад придумал и которые он воплотил в Международном валютном фонде, во Всемирном банке, во Всемирной торговой организации», – возмущается в интервью Лавров.

Как противостоять давлению

В сложившейся ситуации, когда Америка ставит России препоны, Сергей Лавров видит выход в развитии альтернативных финансовых и логистических механизмов в рамках БРИКС.

«И в БРИКС мы были председателями в позапрошлом году, когда в Казани состоялся саммит, там целый ряд российских инициатив был взят в работу. Это и альтернативные платежные платформы, это и механизмы расчетов в национальных валютах, создание перестраховочных возможностей для торговли внутри БРИКС и между БРИКС и его партнерами, создание зерновой биржи, создание новой инвестиционной платформы. Это все не в пику кому бы то ни было, прежде всего Соединенным Штатам, а это просто в силу того, что Соединенные Штаты реализацию всех процессов вот в тех областях, о которых я упомянул, ставят под свой жесткий контроль и требуют односторонних уступок», – напомнил министр.

По словам Лаврова, БРИКС может стать «зонтиком» для интеграционных процессов на разных континентах и площадкой для согласования планов экономического и инфраструктурного развития Евразии, Африки и Латинской Америки.

Резкость заявлений Лаврова попытался сгладить Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Попытки смягчить тон

Резкость заявлений Лаврова попытались сгладить некоторые российские официальные лица.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «дух Анкориджа» сохраняется, и дал понять, что подобные темы предпочтительнее обсуждать в закрытом формате.

«Вдаваться в детали мы не хотим. По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатией в данном случае. Но очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс регулирования, позволить выйти на прорыв. Работа продолжается», – заявил Дмитрий Песков.

Посол РФ в США Александр Дарчиев также отметил, что Москве и Вашингтону удается поддерживать диалог в «духе Анкориджа» – на основе взаимного уважения и учета интересов.

«Самый главный «дух Анкориджа» в том, что у нас получается достигать договоренности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Это базовые принципы. Если они не нарушаются, если они соблюдаются, тогда возможны прорывы», – заявил посол.

Правы оба лагеря

Все же видится, что правы оба лагеря, оценивающие текущие взаимоотношения с США. Сергей Лавров совершенно справедливо обращает внимание на то, что американцы говорят одно, а делают диаметрально противоположные вещи. Песков и Дарчиев тоже правы по-своему: то, что хотя бы можно взаимодействовать с Америкой, встречаться лично и переговариваться, уже достижение. Ранее, при Байдене вообще не было никакого диалога.

Понятно, что Америка испокон веков пеклась только о своих национальных интересах, но и здесь следует искать хоть какие-то точки соприкосновения и пытаться договариваться. Да, они многое не исполняют из того, что обещают, но смотрите, как у них обострились отношения с Евросоюзом, поддерживающим из последних сил киевский режим! И на этих противоречиях можно и нужно выстраивать свою политику, расшатывая былое единство Запада. Так что, возможно, «дух Анкориджа» еще не умер и обрубать все взаимодействие с Америкой все же не стоит.