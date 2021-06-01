news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
1 июня 2021  20:04

Лавров: Россия не ожидает прорывов от саммита Путина и Байдена

news_top_970_100

Россия не ждет исторических решений по результатам саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения», — отметил министр.

По его словам, важен именно сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц.

Глава МИД РФ отметил, что президенты должны обменяться мнениями об угрозах, которые они видят.

Встреча двух лидеров должна пройти в Женеве 16 июня. Ранее в Кремле заявили, что подписание документов по итогам встречи пока не планируется.

#владимир путин #джо байден
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное