Лавров: Россия не ожидает прорывов от саммита Путина и Байдена

Россия не ждет исторических решений по результатам саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения», — отметил министр.

По его словам, важен именно сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц.

Глава МИД РФ отметил, что президенты должны обменяться мнениями об угрозах, которые они видят.

Встреча двух лидеров должна пройти в Женеве 16 июня. Ранее в Кремле заявили, что подписание документов по итогам встречи пока не планируется.