Во время саммита Путина и Байдена власти Швейцарии могут закрыть небо над Женевой

Швейцарские власти могут закрыть воздушное пространство над Женевой для гражданских самолетов во время саммита российского и американского президентов 16 июня. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренц Фришкнехт.

«Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — рассказал он.

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена должен пройти в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят международные вопросы и региональные конфликты, стратегическую стабильность и борьбу с коронавирусной пандемией.

Ранее сообщалось, что в гостинице, где может пройти встреча лидеров двух государств, раскупили все номера.