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Политика 18 февраля 2025 16:03

Лавров и Рубио договорились создать команды для переговоров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио договорились создать переговорные группы для начала работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Стороны договорились «сформировать переговорные группы высокого ранга для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», приводит слова Брюса агентство Reuters.

Кроме того, по словам представителя Государственного департамента, Рубио и Лавров согласились «создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях, чтобы принять меры, необходимые для нормализации работы дипломатических миссий».

Российская делегация на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состояла из министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника Президента РФ Юрия Ушакова и руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева. Соединенные Штаты представляли советник Президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
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