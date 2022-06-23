Лавров: Россия гарантирует безопасность выходящих из украинских портов судов

Россия гарантирует безопасность всех грузовых судов, выходящих из морских портов Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией», — объяснил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что попытки ООН создать для этих целей международную коалицию — это всего лишь предлог, чтобы вмешаться в дела Черноморского региона. Глава российского МИД обратил внимание на то, что «усилия, которые сейчас предпринимают Турция и генсек ООН уже давно были бы успешными, если бы Украина и ее западные хозяева решили проблему разминирования портов в Черном море».

Лавров также заявил, что нет никакой связи между проведением Россией специальной военной операции и продовольственным кризисом, подчеркнув, что предпосылки к нему были уже несколько лет назад.

«Начался он [продовольственный кризис] не сегодня и не вчера, тоже пару лет назад, когда западные страны стали проводить весьма неосмотрительную популистскую политику в сфере финансов», — подчеркнул министр.

21 июня из порта Мариуполя первым из иностранных судов вышел турецкий «Азов Конкорд», восстановленный после повреждений, нанесенных украинскими военными. Напомним, морской порт был полностью разминирован 25 мая и сегодня работает в штатном режиме.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса.