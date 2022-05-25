Минобороны РФ: Морской порт в Мариуполе разминирован и работает в повседневном режиме

В Мариуполе полностью разминирован морской порт. Теперь он работает в штатном режиме, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполь Донецкой народной республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — сказал военачальник.

Ранее стало известно, что российские саперы нашли и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и оружия, брошенного украинскими боевиками. Они также освободили все подходные каналы и акватории порта от затонувших кораблей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В качестве основных целей он назвал защиту жителей Донбасса денацификацию и демилитаризацию страны.