Из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно

Первым из иностранных судов из порта Мариуполя вышел турецкий «Азов Конкорд», восстановленный после повреждений, нанесенных украинскими военными. Капитан сухогруза Иван Бабенков заявил, что он отправился в Новороссийск пустым, сообщил ТАСС.

Ранее командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов рассказал агентству о том, что «Азов Конкорд» планировал покинуть порт Мариуполя 18 июня, но для этого необходимо было получить разрешение таможни и погранслужбы. Позже в оперативных службах сообщили, что судно должно было сначала отправиться в порт приписки 20 июня, поскольку не прошла оплата портовых услуг от судовладельца ДНР.

Сейчас в Мариуполе находится еще пять иностранных судов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Леди Аугуста» (Ямайка). Напомним, морской порт был полностью разминирован 25 мая и работает в штатном режиме.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В качестве основных целей он назвал защиту жителей Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины.