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Политика 5 ноября 2024 17:12

Лавров: РФ продолжит работу по решению палестинского кризиса

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РФ планирует продолжить работу по решению палестинского кризиса. Для этого Москва задействует потенциал БРИКС. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Катализатором всех этих процессов стал кризис вокруг сектора Газа. Чем скорее он будет урегулирован, тем быстрее начнется оздоровление обстановки на Ближнем Востоке в целом», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, на саммите БРИКС в Казани Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого Палестинского государства. Участие в мероприятии также принимал палестинский лидер Махмуд Аббас, который выразил надежду на скорое вступление частично признанного государства в БРИКС.

#Сергей Лавров #Палестина
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