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Политика 19 ноября 2024 17:37

Лавров рассчитывает, что на Западе ознакомятся с обновленной ядерной доктриной РФ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что страны коллективного Запада внимательно прочитают обновленную ядерную доктрину России.

«У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено. <…> И я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать», – цитирует слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Кто будет считаться противником, и в каких случаях будет применяться оружие читайте в нашем материале.

Ранее политолог Сергей Марков предупредил о вероятности ядерного конфликта из-за действий Запада, направленных на эскалацию.

#Сергей Лавров #ядерная доктрина России
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