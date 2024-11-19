Лавров рассчитывает, что на Западе ознакомятся с обновленной ядерной доктриной РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что страны коллективного Запада внимательно прочитают обновленную ядерную доктрину России.

«У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено. <…> И я надеюсь, что там [на Западе] будут эту доктрину читать», – цитирует слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Кто будет считаться противником, и в каких случаях будет применяться оружие читайте в нашем материале.

Ранее политолог Сергей Марков предупредил о вероятности ядерного конфликта из-за действий Запада, направленных на эскалацию.