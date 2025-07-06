Лавров: Путин — вежливый человек и дальновидный политик, не отказывающийся от диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал недавний телефонный разговор между лидерами России и Франции. По его словам, президент РФ Владимир Путин всегда готов к диалогу и руководствуется в своих действиях принципами дипломатии и уважения.

Отвечая на вопрос о причинах отклика Москвы на инициативы французского лидера Эммануэля Макрона, Лавров подчеркнул личные качества президента России:

«Вы знаете, по-моему, ответ очевиден. И ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России - по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным, идеологическим инстинктам не отказывается от диалога, вот и все», — сказал глава МИД в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Телеграм-канале.

Лавров добавил, что детали переговоров уже были изложены в официальных сообщениях Кремля:

«Все остальное является предметом дипломатических традиций», — отметил министр.

Разговор между президентами России и Франции состоялся 1 июля и стал первым телефонным контактом лидеров двух стран почти за три года. Как сообщалось ранее, главы государств обсудили ситуацию на Украине, обострение конфликта между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты для координации позиций по Ближнему Востоку.