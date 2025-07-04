Макрон рассказал о деталях телефонного разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV рассказал о состоявшемся 1 июля телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер отметил ключевую тему диалога — ситуацию вокруг Ирана и сохранение международной ядерной безопасности.

«Я позвонил ему прежде всего для того, чтобы обсудить иранский вопрос и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Он выразил готовность содействовать. Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несет ответственность за обеспечение стабильности», — подчеркнул Макрон.

Этот телефонный разговор стал первым между лидерами России и Франции почти за три года. Как сообщалось ранее, главы государств обсудили ситуацию на Украине, обострение конфликта между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты для координации позиций по Ближнему Востоку.