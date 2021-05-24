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Ру Тат
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24 мая 2021  15:02

Лавров: Путин и Байден сами определят темы для переговоров

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Президенты России и США сами выберут темы, которые будут обсуждаться на переговорах. Однако их диалог должен быть основан на взаимном уважении, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Подготовка предложений к повестке дня — это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите», — цитирует его РИА Новости.

Владимир Путин уже не раз говорил о том, что готов рассмотреть и решить любые вопросы двусторонней повестки для, а также обговорить пути урегулирования глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов, отметил Лавров.

«Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов», — заключил он.

Окончательной договоренности о проведении саммита российского и американского лидеров пока нет. Однако американская сторона, в частности госсекретарь США Энтони Блинкен, полагает, что переговоры состоятся в предстоящие недели. Сам Джозеф Байден также выразил уверенность, что встреча с Путиным пройдет в июне.

#переговоры #Владимир Путин #байден джозеф
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