Блинкен: Путин и Байден должны встретиться в ближайшие недели

США ожидают, что саммит Президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в ближайшие недели. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном в Рейкьявике рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

«Как вы знаете, есть предложение о встрече Президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», — заявил он.

Как сообщает РИА Новости, если Россия будет согласна, то встреча может пройти в Женеве.

Ранее Президент США выразил уверенность, что встреча с российским лидером может состояться в июне.