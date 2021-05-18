news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  20:32

Блинкен: Путин и Байден должны встретиться в ближайшие недели

news_top_970_100

США ожидают, что саммит Президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится в ближайшие недели. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном в Рейкьявике рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

«Как вы знаете, есть предложение о встрече Президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», — заявил он.

Как сообщает РИА Новости, если Россия будет согласна, то встреча может пройти в Женеве.

Ранее Президент США выразил уверенность, что встреча с российским лидером может состояться в июне.

Владимир Путин джо байден
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное