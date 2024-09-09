Лавров: Принц Мухаммед бен Сальман приглашен в Казань на саммит БРИКС

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана приглашен в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что с приглашенным уже обсудили подготовку к проведению мероприятия. Напомним, международное событие пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман имеет приглашение, и мы сегодня на встрече с ним это обсуждали, обсуждали подготовку к саммиту», — цитирует министра РИА Новости.

Лавров также выразил уверенность в том, что саммит в Казани станет успешным мероприятием.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что к саммиту БРИКС в Казани подготовят солидный пакет документов.

Отметим, что сегодня в Казани также стартовал международный форум Kazan Digital week. На данном мероприятии участники будут обмениваться научно-технической информацией, обсудят создание блоков научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, а также обеспечить технологический суверенитет России в международном сотрудничестве.