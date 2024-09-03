«Форум набирает федеральный оборот»: каким будет Kazan Digital Week 2024

Айрат Хайруллин заявил, что Kazan Digital Week является одним из традиционных мероприятий Татарстана и главным событием цифрового развития для республики

Фото: prav.tatarstan.ru

«Мероприятие набирает федеральный оборот»

Kazan Digital Week является одним из традиционных мероприятий Татарстана и главным событием цифрового развития для республики, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на брифинге по подготовке и проведению форума сегодня в Кабинете Министров РТ.

«При этом мероприятие набирает федеральный оборот – из года в год количество федеральных компаний и участников из органов федеральной власти растет», – отметил он.

По словам министра, форум — это место, где встречаются бизнес, наука и государство для выработки тех или иных решений в области цифровизации. «Это уникальная возможность для экономики и IT-индустрии Татарстана представить свои решения для всей России», – добавил Хайруллин.

Ожидается, что на форум приедут региональные министры цифрового развития со всей России, с участием которых пройдет закрытая сессия. Ждут и главу Минцифры страны Максута Шадаева, который ранее отмечал, что Kazan Digital Week входит в число основных мероприятий России по развитию цифровизации.

«Kazan Digital Week у нас в числе основных мероприятий по цифровизации. Традиционно мы в начале учебного года собираемся в Казани, приезжают все представители регионов, которые отвечают за цифровизацию, приезжают крупнейшие IT-компании, представители федеральных ведомств», – заявлял он.

На форуме ждут главу Минцифры страны Максута Шадаева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Студенческий стартап и противодействие киберугрозам

Говоря о влиянии форума на развитие республики, Хайруллин привел в пример Kazan Digital Week 2023.

«Видим влияние на результаты в части развития университетского научно-технологического предпринимательства. В рамках конкурса “Студенческий стартап” представители республики по итогам четырех этапов завоевали 442 гранта размером 1 млн рублей каждый», – отметил министр, добавив, что это лучший результат в России.

Еще одним итогом форума прошлого года стало создание на территории республики первого в России межвузовского центра противодействия киберугрозам.

«Проще говоря, создан аналитический стек, и студенты вузов не только практикуются, но на этой же платформе организуется защита своего вуза от различных кибератак», – пояснил Хайруллин.

На сегодняшний день уже зарегистрировались свыше 7 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не то чтобы подошли к потолку, но видим некий предел»

По составу участников министр отметил, что на сегодняшний день уже зарегистрировались свыше 7 тыс. человек, а всего на мероприятии ожидается более 25 тыс. участников с учетом тех, кто присоединится к форуму в онлайн-формате. Среди гостей будут представители 112 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Мы не то чтобы подошли к потолку, но видим некий предел», – заявил Хайруллин.

Кроме того, в преддверии форума традиционно были проведены онлайн-вебинары по всем десяти тематикам мероприятия. Общее количество просмотров этих вебинаров достигло 140 тысяч.

«Отдельно отмечу, что в этом году впервые запланировано специальное обучение по кибербезопасности для руководителей органов цифрового развития регионов России», – добавил Хайруллин.

На 4 тыс. квадратных метров разместится 141 выставочный стенд Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка вдвое больше предыдущих лет

Выставка в этом году займет площадь практически вдвое больше, чем в предыдущие годы. На 4 тыс. квадратных метров разместится 141 выставочный стенд, и еще 9 экспонатов будет представлено в галерее. Также будет организована и уличная площадка.

Отдельное место в экспозиции отдадут под стартап-зону, где будут представлены проекты лучших команд серии хакатонов, участники стартап-хаба IT-парка и компании-резиденты Иннополиса.

Кроме того, на выставке будет организована ярмарка вакансий, рабочие места и стажировку предложат 16 компаний.

Рифкат Минниханов подчеркнул, что деловая программа насчитывает 85 сессий, в которых примут участие 600 спикеров Фото: prav.tatarstan.ru

На проведение форума в этом году выделили 80 млн рублей

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил, что на проведение форума в этом году выделили 80 млн рублей и ожидается, что эта сумма полностью окупится, как это было в предыдущие годы.

Он также подчеркнул, что акцент делается на деловой части форума, особенно научной составляющей. «Нас радует, что количество научных статей ежегодно растет», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что деловая программа насчитывает 85 сессий, в которых примут участие 600 спикеров, 48 из них – иностранные. «Более 900 спикеров было заявлено и только 600 отобрано», – подчеркнул президент Академии наук.

Он также отметил, что акценты на форуме будут сделаны на партнерские сессии, выставку форума, технические визиты в образовательные учреждения республики, а также на экскурсии по культурным объектам Татарстана.

Родион Карпов: «На форуме будут представлены инновационные системы оплаты по лицу, технологии будут использоваться для прохода в выставочную зону по биометрическим данным» Фото: prav.tatarstan.ru

«Индустрия 4.0» и искусственный интеллект в сельском хозяйстве

В этом году на форуме в рамках трека Индустрия 4.0 будет проведено 6 круглых столов, на которых рассмотрят вопросы внедрения отечественного программного обеспечения и применения искусственного интеллекта в промышленности, а также развития роботостроения, рассказал первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«На форуме будут представлены инновационные системы оплаты по лицу, технологии будут использоваться для прохода в выставочную зону по биометрическим данным», – отметил Карпов.

По поводу деловой программы он отметил, что один из круглых столов будет посвящен развитию искусственного интеллекта в автомобильном производстве, участие в нем примут представители крупнейших автопроизводителей страны. Кроме того, на форуме обсудят вопросы киберугроз и кибербезопасности для современных транспортных средств.

Отдельного внимания заслуживает отрасль сельского хозяйства, которая так же не остается в стороне от цифровых новинок. По словам первого заместителя главы Минсельхозпрода РТ Ленара Гарипова, на форуме представят разработки в сфере искусственного интеллекта для животноводства, цифровые системы анализа и учета продукции, а также образовательные программы с применением виртуальной реальности.