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К саммиту БРИКС в Казани подготовят солидный пакет документов, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к саммиту БРИКС подготовят солидный пакет документов. Напомним, данное мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
«К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов», — цитирует министра РИА Новости.
Лавров отметил, что расширение БРИКС станет одной из тем предстоящего казанского саммита. Прежде всего, страны-участники обсудят формирование критериев для категории государств-партнёров.
«Это будет группа стран, которые получат такой статус. Статус максимально вовлечённый практически во все мероприятия по линии БРИКС», — рассказал глава МИД РФ.
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