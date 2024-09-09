К саммиту БРИКС в Казани подготовят солидный пакет документов, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к саммиту БРИКС подготовят солидный пакет документов. Напомним, данное мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«К саммиту будет подготовлен солидный пакет документов», — цитирует министра РИА Новости.

Лавров отметил, что расширение БРИКС станет одной из тем предстоящего казанского саммита. Прежде всего, страны-участники обсудят формирование критериев для категории государств-партнёров.

«Это будет группа стран, которые получат такой статус. Статус максимально вовлечённый практически во все мероприятия по линии БРИКС», — рассказал глава МИД РФ.