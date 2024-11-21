Лавров примет участие в заседании Совета глав субъектов РФ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав субъектов России на тему «Аграрная дипломатия по линии регионов». Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Участие в нем примут руководители регионов, представители Администрации Президента РФ, а также иных федеральных ведомств.

«В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы повышения вклада регионов в укрепление позиций России на мировом сельскохозяйственном рынке, укрепление роли нашей страны в тесном взаимодействии с партнерами по БРИКС в качестве одного из гарантов продовольственной безопасности в мире», – сказала Захарова.

Ранее Лавров отмечал вклад Татарстана в развитие сотрудничества с Китаем. С 13 по 15 ноября в Казани принимал форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Участие в нем приняли более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций КНР. В рамках форума прошло 77 конференций различной тематики: от IT-индустрии и нефтепереработки до культуры и туризма.