Форум «РОСТКИ» в Казани собрал свыше 10 тыс. человек

Более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций Китая приняли участие в II форуме «РОСТКИ». Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, подводя итоги события.

«Форум нарастает по количеству участников: более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций Китайской Народной Республики», — сказала она.

По ее словам, в рамках форума прошло 77 конференций различной тематики: от IT-индустрии и нефтепереработки до культуры и туризма.

Культурная программа включала в себя более 30 различных мероприятий. «Кроме того, участники высадили деревья, поскольку форум называется „РОСТКИ“ и на зеленой тематике сегодня делается особенный акцент», — отметила глава АИР РТ.

Из спортивных мероприятий она выделила хоккейный матч между татарстанским «Ак Барсом» и «Куньлунь Ред Стар» из КНР, турнир по настольному теннису и шахматный турнир среди школьников.

Помимо этого, на полях международного форума было подписано 31 соглашение.

Минуллина также добавила, что следующие «РОСТКИ» запланированы на 18-19 августа 2025 года. Перенос мероприятия на более теплое время ранее анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.