Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Форум «РОСТКИ» в Казани собрал свыше 10 тыс. человек
Более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций Китая приняли участие в II форуме «РОСТКИ». Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, подводя итоги события.
«Форум нарастает по количеству участников: более 10 тыс. человек из 71 региона России и 27 провинций Китайской Народной Республики», — сказала она.
По ее словам, в рамках форума прошло 77 конференций различной тематики: от IT-индустрии и нефтепереработки до культуры и туризма.
Культурная программа включала в себя более 30 различных мероприятий. «Кроме того, участники высадили деревья, поскольку форум называется „РОСТКИ“ и на зеленой тематике сегодня делается особенный акцент», — отметила глава АИР РТ.
Из спортивных мероприятий она выделила хоккейный матч между татарстанским «Ак Барсом» и «Куньлунь Ред Стар» из КНР, турнир по настольному теннису и шахматный турнир среди школьников.
Помимо этого, на полях международного форума было подписано 31 соглашение.
Минуллина также добавила, что следующие «РОСТКИ» запланированы на 18-19 августа 2025 года. Перенос мероприятия на более теплое время ранее анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»