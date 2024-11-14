Сергей Лавров: Власти Татарстана много делают для взаимоотношений с КНР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил приветствие участникам II Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Его зачитали на открытии выставки Russia China Expo.

«С удовлетворением констатирую, что руководство Республики Татарстан многое делает для развития взаимодействия с КНР. Действует целый ряд партнерских соглашений с городами и провинциями Китая, реализуется множество совместных проектов, продвигаются гуманитарные обмены», – говорится в обращении Лаврова.

По его словам, хорошо зарекомендовал себя и Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», который объединяет субъекты Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы.

«В текущем году мы отмечаем 75-летие установления российско-китайских дипломатических отношений. К этой значимой дате Москва и Пекин подошли с высочайшим уровнем стратегического партнерства. Наше взаимовыгодное сотрудничество продолжает поступательно углубляться по всем направлениям, содействуя формированию более справедливого многополярного миропорядка», – говорится в приветствии.

II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет с 13 по 15 ноября. Основной площадкой станет «Казань Экспо». Участниками станут более 10 тыс. человек.