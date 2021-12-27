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Политика
27 декабря 2021  12:59

Лавров: Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут после новогодних праздников

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Переговоры России с США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», — сказал министр в интервью «Соловьев Live».

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров о гарантиях безопасности, которые были переданы США и НАТО. Документ предполагает исключение дальнейшего движения альянса на восток, размещения им военных баз в соседствующих с Россией странах, а также вступление в НАТО стран бывшего СССР.

На ежегодной пресс-конференции Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия ясно донесла свою позицию и ее дальнейшие действия по обеспечению своей безопасности будут зависеть от результатов предстоящих переговоров. 

#Сергей лавров #США #НАТО
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