Лавров: На саммите БРИКС в Казани обсудят обращения стран о партнерстве

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На предстоящем саммите БРИКС в Казани рассмотрят обращения ряда стран, желающих взаимодействовать с организацией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«На саммите, который состоится в октябре в Казани, одним из главных вопросов повестки дня будет рассмотрение обращений государств, которые хотят взаимодействовать и партнерствовать с БРИКС», — пояснил дипломат (цитата по РИА Новости).

Лавров в связи с этим напомнил, что сейчас в БРИКС входят десять государств, их количество удвоилось по сравнению с прошлым годом. «Обращения о налаживании взаимодействия или вступлении в объединение направили уже более 30 стран», — заметил он.

С этого года странами — участницами БРИКС помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики являются также Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.