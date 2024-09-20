Лавров: К саммиту БРИКС подготовят доклад об альтернативных платежных системах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На предстоящем саммите БРИКС в Казани будет представлен доклад о вариантах создания альтернативных платежных платформ для расчетов между странами — участницами организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Дипломат напомнил, что в августе прошлого года на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил рассмотреть инициативу о создании альтернативной платежной системы для всех членов объединения, а также для заинтересованных стран.

«Поручение было записано к саммиту в Казани, который будет проводить Президент России Владимир Путин. Мы должны получить доклад министров финансов и центральных банков стран — участниц БРИКС о том, как создавать альтернативные платежные платформы», — отметил Лавров (цитата по ТАСС).

Кроме того, руководитель МИД РФ упомянул рост торговли России с другими государствами в национальных валютах. По его словам, речь идет более чем о 90% торгового оборота с Китаем и 60% оборота с Индией. «С большинством стран начинаем переходить именно на такие формы взаимодействия», — добавил он.

Ранее стало известно, что инструменты для расчетов внутри БРИКС могут представить на саммите в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.