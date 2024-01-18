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Россия всегда была открыта к переговорам в отличие от украинского руководства. Так, в 2022 году Киев по указке Бориса Джсонсона, занимавшего пост Премьер-министр Великобритании, и других англосаксов, не подписал договор с Москвой об урегулировании. Об этом напомнил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции в ведомстве.

«Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия от переговоров не отказывается. Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с РФ», – приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, в октябре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. Позднее, в середине ноября, в ходе саммита «Большой двадцатки» он представил 10 условий «формулы мира» на Украине, однако, многие страны-участницы не поддержали его инициативу, назвав ее «непродуктивной». В начале 2024 года Путин подчеркнул, что Россия тоже хочет завершить конфликт, но сделает это на своих условиях.