Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях

Россия не желает бесконечно воевать и тоже хочет завершить конфликт на Украине, но на своих условиях. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского (трансляция была организована в Telegram-канале пресс-службы Кремля).

«И мы тоже хотим завершить конфликт. Причем как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся», — сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что Украина не была и не является врагом России, а вот нынешнее ее руководство — да. При этом, по мнению Путина, Запад, который еще совсем недавно собирался нанести стратегическое поражение РФ, сейчас ищет пути для мирного решения конфликта.