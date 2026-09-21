«Энергия заблуждения»: Казань примет XIX фестиваль «Аксенов-фест»

С 23 по 25 сентября Казань примет XIX литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». В этом году его тема – «Энергия заблуждения».

Старт фестиваля – 23 сентября в Национальной библиотеке Республики Татарстан. На протяжении трех дней в локациях НБ РТ пройдёт около двадцати мероприятий самых разных форматов: от кинопоказов до джем-сейшенов.

В этом году фестиваль «Аксенов-фест» будет отмечен новыми именами. Среди них: режиссер Алексей Федорченко, литературовед Алексей Конаков, писатели Сергей Шаргунов, Денис Осокин и Ив Готье.

В день открытия главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева представит книгу Эдуарда Лимонова «Я не хочу быть просто человеком» – ранее неопубликованные московские дневники писателя.

В рамках фестивальной программы Сергей Шаргунов презентует свой новый роман «Попович», писатель Ив Готье – новую документально-биографическую книгу «Гастон. Возврату не подлежит», а поэт Рузаль Мухаметшин проведет творческую встречу, в которой расскажет о своем стремлении самовыражаться через драматургию.

Jam-session (или джем-сейшен) – вечер музыкально-поэтической импровизации, в котором примут участие Анна Королева, Радиф Кашапов, Рузаль Мухаметшин, Василий Нацентов, Денис Осокин, Альбина Абсалямова, Йолдыз Миннуллина, Айзат Вахитов, Луиза Янсуар и Ив Готье – пройдет 24 сентября в конференц-зале НБ РТ.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки РТ.