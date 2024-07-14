Лауреат Державинской премии Ильдар Бегишев: «У дронов нет прав»

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Лауреатом Республиканской премии имени Г. Р. Державина в этом году стал доктор юридических наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института цифровых технологий и права, профессор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Ильдар Бегишев. О своих профессиональных занятиях юрист рассказал корреспонденту «Татар-информа».

В юридическом сообществе Державинская премия является одной из самых заметных, уверен Бегишев. Премия существует с 2000 года, однако сначала ее присуждали только за литературные достижения. Лишь с 2017 года в списке лауреатов начали появляться юристы. В этом году премии была удостоена написанная собеседником агентства монография «Уголовно-правовое регулирование в робототехнике».

Исследованиями в области правового регулирования цифровых технологий Бегишев занимается всю жизнь. Этой теме были посвящены его кандидатская («Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации») и докторская («Уголовно-правовая охрана общественных отношений, связанных с робототехникой») диссертации.

Эта область для юристов республики и всей страны — еще не исследованная территория. Будучи шеф-редактором журнала Journal of Digital Technologies and Law, а также председателем программного комитета крупнейшей в СНГ международной научно-практической конференции «Цифровые технологии и право», Бегишев, по ее собственным словам, держит руку на пульсе современного права в сфере цифровых технологий.

«За цифровыми технологиями будущее: искусственный интеллект, робототехника, блокчейн, криптовалюта, метавселенные — всё это требует оценки юристами. Если эти явления будут существовать без регулирования, возникнут большие проблемы», — убежден Бегишев.

Одним из самых свежих прецедентов юрист называет использование беспилотных летательных аппаратов, которые за последние годы стали одной из самых значимых угроз не только для бойцов российской армии, но и для гражданского населения прифронтовых городов. В этом году целями для ударов дронов стали и объекты на территории Татарстана.

«Правового регулирования для дронов пока не установлено. Его нет. Вообще должна быть международная конвенция о регулировании FPV-дронов (First-Person View — «вид от первого лица», эти беспилотники управляются непосредственно с точки зрения пилота — прим. Т-и) и смертоносных систем вооружения. Таких конвенций нет», — подчеркнул Бегишев.

Сейчас юрист занимается разработкой проекта соответствующей конвенции с рабочим названием «О создании и применении высокоинтеллектуальных роботизированных смертоносных средств вооружения».

Однако проблема отсутствия правового регулирования высоких технологий актуальна не только в военной сфере. Беспилотные такси, беспилотные воздушные суда самолетного и вертолетного типа также требуют регулирования, пояснил юрист. Если предположить, что улицы городов будут патрулировать вооруженные роботы-полицейские, они могут стать мишенью для хакера.

«Программисты, юристы, технари должны задумываться об этом. Одни создают робототехнические устройства, другие пытаются регулировать возникающие из-за них отношения», — выразил уверенность Ильдар Бегишев.

Этой теме исследователь посвятил более 270 работ и множество монографий. Он также стал первым в России разработчиком закона о роботах и принимал участие в создании кодекса этики в сфере использования биопринтных технологий (например, в использовании синтетических органов для трансплантации).

Основы правового регулирования деятельности роботов были заложены еще американским фантастом Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод» в 1942 году. Однако его принципы, знаменитые три закона робототехники (и еще один — «нулевой»), Бегишев назвал концептуальными, философскими.

«Вообще все на этом построено. Но это философские принципы, а мы говорим о юридических принципах. Мы должны заложить четкие модели — нормы, предписания, законы — по которым будет действовать государство», — объяснил Бегишев.

Юрист также обратил внимание на то, что руководство страны и республики отдают высокий приоритет цифровой экономике. Сегодня происходит бум робототехники: большие данные, метавселенные, цифровизация систем здравоохранения, кадастрового учета, образования, сельского хозяйства.

«Цифровые технологии применяются везде, поэтому нам необходимо выявить существующие проблемы и создать позитивные начала. Технологии должны работать во благо государства и человека. К счастью, у нас в стране и за рубежом нет технологий, которые работают против [этого]. Всё развивается по ключевой повестке: сначала реализуют этические принципы, а потом, если народу нравится, занимаются уже регулированием технологий», —заключил Ильдар Бегишев.