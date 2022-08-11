Латвия объявила Россию страной — спонсором терроризма

Парламент Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте высшего представительного законодательного органа страны.

«В четверг, 11 августа, Сейм [латвийский парламент] принял заявление, в котором признает действия российских военных на Украине терроризмом, „а Россию — страной — спонсором терроризма“», — говорится в заявлении.

Также Латвия призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.

Напомним, в конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма. МИД РФ предупредил, что в этом случае все дипломатические отношения Москвы с Вашингтоном будут разорваны.