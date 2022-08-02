МИД пригрозил разрывом дипотношений с США в случае признания РФ спонсором терроризма

Если американские законодатели решат объявить Россию «страной — спонсором терроризма», Москва разорвет дипломатические отношения с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить, согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные», — прокомментировала Захарова инициативу.

Она напомнила, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага США может стать и разрыв дипломатических отношений.

«Мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», — сказала официальный представитель российского МИД.

В конце июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Государственный департамент признать Россию государством — спонсором терроризма.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские власти крайне негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания РФ Конгрессом «спонсором терроризма».

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Они начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать украинской стороне различную помощь.