Сенат США призвал объявить Россию спонсором терроризма

Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма. Поводом для этого решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

«Принято/согласовано в сенате: Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», – цитирует РИА Новости соответствующий документ. В резолюции Правительство РФ обвиняют в якобы осуществлении кампании террора и применении силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов в Сирии и поддержке с 2014 года «сепаратистов» на Донбассе.

В документе при этом подчеркивается, что его нельзя толковать как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия. Зарубежные СМИ отмечают, что этот документ не является обязательным к исполнению.

Напомним, с призывом внести России в список к Вашингтону обратился Киев. В РФ предупредили, что такие шаги не останутся без ответных мер со стороны России.