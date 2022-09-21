Латвия не выдаст визы уклоняющимся от мобилизации россиянам — исключений не будет

Латвия не намерена менять правила въезда для россиян. Так, впускать в страну не планируют и тех, кто будет уклоняться от мобилизации, заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, что с 19 сентября страны Балтии закрыты для российских туристов, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры. В разряд исключений попали водители грузовиков, дипломаты и те, кто намерен попасть в страну по соображениям гуманитарного характера. Как ранее сообщал «Татар-информ», помимо прочего, при проверке латвийские пограничники будут требовать от россиян оценку ситуации на Украине.

Сегодня Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил о введении частичной мобилизации в стране.