Посольство РФ: Пограничники Латвии требуют от россиян осудить действия Москвы

При пересечении государственной границы Латвии пограничники требуют от граждан РФ в письменной форме осудить действия властей России. Об этом заявили в российском посольстве в Риге, передает РБК.

«В частности, к ним (россиянам — прим. Т-и) предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — рассказали в дипмиссии.

В связи с этим в посольстве признали, что в таких ситуациях решение о пропуске граждан России через границу «принимается исключительно латвийскими компетентными службами».

Как сообщал «Татар-информ», страны Балтии и Польша сегодня в полночь закрыли въезд россиянам с визами других государств Европейского Союза. Ранее предполагалось, что исключение будет делаться для пересекающих границу по гуманитарным причинам (включая диссидентов), дипломатов, навещающих родственников и водителей грузовиков.