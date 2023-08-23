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Ларс фон Триер о передаче Киеву «страшных машин для убийства»: Жизни русских тоже важны!
Культовый датский режиссер Ларс фон Триер осудил передачу Киеву истребителей F-16. В своих соцсетях он опубликовал пост, в котором обратился к Президенту РФ Владимиру Путину, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.
Режиссер прокомментировал фотографию, на которой датский премьер вместе с Зеленским позирует в истребителе, напомнив, что речь идет об опасной военной технике.
«Для господина Зеленского и господина Путина, а также не в последнюю очередь для госпожи Фредериксен, которая вчера как влюбленная по уши, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств, ухмыляясь до ушей: жизни русских тоже имеют значение! С уважением, Ларс», – написал режиссер.
Напомним, Дания согласилась поставить Киеву F-16 с условием, что использовать их украинские военные будут только на своей территории. Речь идет о 19 истребителях. Еще 42 боевых самолета поставят Нидерланды.
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