Дания собралась «пожертвовать» Украине 19 истребителей F-16

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на датское Минобороны.

«В настоящее время Правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах, где договорился о поставке 42 истребителей, а затем отправился в Копенгаген.

Дания и Нидерланды, как сообщал ранее «Татар-информ», получили одобрение от США на поставку F-16 для Киева.