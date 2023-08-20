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Дания собралась «пожертвовать» Украине 19 истребителей F-16
Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на датское Минобороны.
«В настоящее время Правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах, где договорился о поставке 42 истребителей, а затем отправился в Копенгаген.
Дания и Нидерланды, как сообщал ранее «Татар-информ», получили одобрение от США на поставку F-16 для Киева.
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