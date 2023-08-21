Дания разрешила Киеву использовать истребители F-16 только на украинской территории

Дания согласилась поставить Киеву истребители F-16 с одним условием — применять их только на украинской территории. А именно той, которую считает своей, заявил Reuters глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Йенсен.

«Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того», — подчеркнул министр.

По его словам, это условие относится не только к истребителям, но и другой технике, которую получает Киев.

Напомним, что накануне Дания согласилась передать Украине 19 истребителей, а Нидерланды — 42. Решения достигнуты во время визитов Президента Украины Владимира Зеленского, прошедших накануне.