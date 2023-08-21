news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 21 августа 2023 16:42

Дания разрешила Киеву использовать истребители F-16 только на украинской территории

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Дания согласилась поставить Киеву истребители F-16 с одним условием — применять их только на украинской территории. А именно той, которую считает своей, заявил Reuters глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Йенсен.

«Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того», — подчеркнул министр.

По его словам, это условие относится не только к истребителям, но и другой технике, которую получает Киев.

Напомним, что накануне Дания согласилась передать Украине 19 истребителей, а Нидерланды — 42. Решения достигнуты во время визитов Президента Украины Владимира Зеленского, прошедших накануне.

#Дания #истребители
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное