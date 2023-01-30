Ларионова предложила присвоить горбольнице №7 в Казани имя Марата Садыкова

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова предложила увековечить память и присвоить ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани имя скончавшегося министра здравоохранения РТ Марата Садыкова. Она также выразила соболезнования родным министра и жителям всей республики.

«Предлагаю увековечить память и присвоить ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани имя М.Н.Садыкова. И сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат. Надеюсь на поддержку всех, для кого память о Марате Наилевиче будет долгой и доброй», – написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, Марат Садыков ушел из жизни 29 января в возрасте 53 лет, церемония прощания с ним прошла сегодня в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма. Участие в ней приняли министр здравоохранения России Михаил Мурашко, Президент РТ Рустам Минниханов и другие.