Президент РТ о Марате Садыкове: «Марат был надежный, четкий, конкретный»
Президент Татарстана Рустам Минниханов на прощании вспомнил, каким был министр здравоохранения Марат Садыков.
«Марат был очень надежный, четкий, конкретный. Пандемия показала, как система здравоохранения республики отработана. Я искренне соболезную. Это большая утрата. Всегда мы будем помнить нашего товарища», – подчеркнул он.
Минниханов лично обратился к детям, жене и отцу министра со словами поддержки.
Президент подчеркнул, что Марат Наилевич был патриотом республики, патриотом здравоохранения.