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Здоровье
30 января 2023  10:19
Эвелина Киселёва

Президент РТ о Марате Садыкове: «Марат был надежный, четкий, конкретный»

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Президент РТ о Марате Садыкове: «Марат был надежный, четкий, конкретный»
фото: Эвелина Киселёва

Президент Татарстана Рустам Минниханов на прощании вспомнил, каким был министр здравоохранения Марат Садыков. 

«Марат был очень надежный, четкий, конкретный. Пандемия показала, как система здравоохранения республики отработана. Я искренне соболезную. Это большая утрата. Всегда мы будем помнить нашего товарища», – подчеркнул он.

Минниханов лично обратился к детям, жене и отцу министра со словами поддержки.
Президент подчеркнул, что Марат Наилевич был патриотом республики, патриотом здравоохранения.
 

#минздрав рт #церемония прощания
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