Мурашко на прощании с Садыковым: «Я ценю этого человека, я склоняю голову»

На прощании с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым свои соболезнования его семье и близким выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Тяжелая утрата постигла нас, ушел наш коллега и друг. Этот человек прошел практически весь путь, не перепрыгивая ни одной ступени медицинской иерархии. Человек, который четко чувствовал развитие медицины, чувствовал, что нужно в данный момент, какие силы мобилизовать, в чем нужно оказать помощь населению», – отметил он.

По словам Михаила Мурашко, на короткую жизнь Садыкова выпало много испытаний. Он вспомнил, что как только коронавирус начался, первые пациенты попали именно в Казань. Марат Садыков был всегда на связи, вместе с врачами до автоматизма оттачивая механизмы помощи таким больным.

Федеральный министр вспомнил, что слова Марата Наилевича всегда внушали уверенность, он звонил даже в самой сложной ситуации: «Шеф, справляемся, делаем все, что надо». На этой фразе голос Михаила Мурашко задрожал.

«Я ценю этого человека, я склоняю голову», – заключил министр.

