Ларионова попросила молодежь внести варианты решения демографической проблемы

Депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова попросила участников республиканского проекта для молодых избирателей «Атмосфера-2025» предложить варианты решения демографической проблемы в России. Об этом парламентарий заявила на выездном образовательном форуме в Казани.

«Один из главных вызовов сегодня – демографическая ситуация. Рождение детей, количество заключенных браков ежегодно снижается. И наоборот – увеличивается количество разводов. Причем последние два года мы видим еще и значительный рост количества фиктивных разводов», – сказала Ларионова.

Есть случаи, когда меры социальной поддержки для молодых родителей «оборачиваются минусом в плане идеологии, мышления», пояснила она.

«Если два родителя работают, имеют определенные доходы, то на ребенка не всегда положено пособие, которое получают в России 10,5 млн семей. Бывает, что родители продолжают жить вместе, но оформляют развод, чтобы не потерять эту выплату. Это видят дети и понимают, что нравственность вторична для семьи. Это вызывает большую обеспокоенность. К сожалению, гражданские браки, сожительство стали нормой. Этого не было десять, двадцать, тем более тридцать лет назад», – добавила депутат.

Ларионова напомнила, что 2024-й в России был объявлен Годом семьи. «Впервые тематика года повторилась – Год семьи уже проходил в 2008 году. Это как раз из-за тех вызовов, перед которыми стоит страна», – подчеркнула она.

Парламентарий упомянула высказывание Раиса РТ Рустама Минниханова, который заявил: «Мы все время говорим про демографию, но серьезных решений не принимаем. Материнский капитал есть, другие меры поддержки работают. Но ожидаемого результата не получили. Нужны другие решения, которые на самом деле могли бы изменить ситуацию».

Депутат попросила участников проекта обсудить эту темы в рамках трехдневной работы образовательного форума. «Буду признательна, если какие-то предложения по этим вопросам по итогам вашего общения я получу. Депутатам всегда нужна обратная связь, особенно от молодежи», – отметила она.

При этом, по словам Ларионовой, в Год семьи было сделано немало. Например, только Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства подготовил около 17 законопроектов по вопросам поддержки семей участников специальной военной операции. Кроме того, были разработаны проекты законов, касающиеся маткапитала, единовременного пособия, детей-инвалидов, жилищных вопросов детей-сирот.

Выездной образовательный форум республиканского проекта для молодых избирателей «Атмосфера-2025» пройдет с 7 по 9 февраля. В нем принимают участие 50 студентов вузов и ссузов Татарстана.

Участников форума ожидают встречи с лидерами общественного мнения республики, дискуссионные сессии, работа над кейсами, а также разработка проектов, направленных на информирование избирателей о предстоящих выборах.

Образовательный курс для участников проекта «Атмосфера» рассчитан на 11 месяцев. Организаторы проекта подготовили лекции, мастер-классы, мероприятия молодежных общественных организаций, посвященные изучению основ отечественного избирательного законодательства и развитию избирательной системы.

В этом году в Татарстане пройдут выборы Раиса республики и 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Кроме того, в Мелекесском одномандатном избирательном округе состоятся выборы депутата Госсовета РТ.