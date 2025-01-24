В Казани стартовал новый сезон молодежного кадрового проекта «Атмосфера»

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В столице Татарстана стартовал новый сезон молодежного кадрового проекта «Атмосфера». Он включает лекции, мастер-классы, мероприятия молодежных общественных организаций, которые будут посвящены развитию избирательной системы республики. Участниками проекта в этом году стали студенты вузов РТ.

«Участники проекта, с одной стороны, — это кадры для избирательной системы, волонтерской деятельности, наблюдатели на выборах. С другой стороны, они по-настоящему прочувствуют свое главное конституционное право — выбора. Они уже настроены патриотично, настроены действовать. Их взгляды нацелены в будущее», — сказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Он напомнил, что в этом году пройдут выборы Раиса Татарстана и 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Кроме того, в Мелекесском одномандатном избирательном округе состоятся выборы депутата в Госсовет РТ. «Все это мы будем делать вместе с молодежью», — отметил глава Центризбиркома.

По его словам, в этом году проходит уже четвертый сезон проекта, и его развитием заинтересовалась председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова добавила, что по решению ЦИК Татарстана 2024-й был объявлен в республике Годом молодого избирателя.

«Старт нового раздела проекта — это вызов, как для молодежи, так и для нас, в том плане, чтобы превзойти результаты, которых мы смогли достигнуть в прошлом году, и еще больше усилить участие молодежи в избирательном процессе. Мы рассчитываем, что новые участники проекта смогут внести свой вклад в избирательные процессы этого года, рассказать своей аудитории, что они могут быть интересными и увлекательными. Проект „Атмосфера“ для нас является возможностью общения с молодежью и ее привлечения к избирательным процессам Татарстана», — подчеркнула она.

«Атмосфера» — это платформа для повышения правовой грамотности и гражданской активности молодых людей. В рамках проекта участники встретятся с депутатами Госдумы РФ и Госсовета РТ, известными политиками, представителями министерств и ведомств.

Победители и призеры войдут в состав Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии РТ, станут общественными помощниками ЦИК, помощниками депутатов, наблюдателями и волонтерами на выборах.

Образовательный курс «Атмосферы — 2025» рассчитан на один календарный год.