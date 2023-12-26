Ларионова: Обсерватории КФУ стали первым научным объектом в списке ЮНЕСКО в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обсерватории Казанского федерального университета стали новой страницей для Татарстана и всей России. Впервые на рассмотрение был выведен объект, связанный с наукой. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

«Новый объект — это и новое слово. Новое слово не только для Татарстана, а еще для России и во многом для всего списка ЮНЕСКО. Если раньше в списке были в основном культурные объекты, очень часто религиозные, то впервые мы вышли с объектом, который прочно связан с наукой», — заявила она.

Парламентарий отметила, что на момент рассмотрения заявки присутствовали опасения из-за сложной международной обстановки и отношения мирового сообщества к России. «Мы рисковали, когда выходили на сессию, но отношение к России удивительно — уважение к ней проявили практически все члены Комитета всемирного культурного наследия», — поделилась Ларионова.

Как добавила глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова, единственной претензией, возникшей при защите проекта, стало то, что работы ученых-астрономов КФУ якобы не признаны в мире. Однако все сомнения были разрешены после предоставления списка небесных объектов, которые носят имена казанских астрономов.

Теперь, после включения обсерваторий КФУ в список объектов культурного и природного наследия, Татарстан занимает первое место в России. От республики в него входят четыре объекта: помимо нового, это Казанский Кремль, Болгар и остров-град Свияжск. Достичь таких результатов удалось благодаря большой работе, развернутой в РТ для сохранения культурного и природного наследия, а также огромному труду руководства республики.

Обсерватории были включены в список еще в сентябре — на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В состав объекта входят загородная обсерватория имени В.П.Энгельгардта в Зеленодольском районе и та, что расположена во дворе главного здания КФУ в Казани.

«Выдающаяся универсальная ценность. Не каждому объекту выпадает миссия заслужить такое звание, потому что за ним кроется и подлинность, и аутентичность, и местное сообщество, и отношение населения, и многое другое», — подытожила Ларионова.