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«Новое слово во всемирном наследии»: как обсерватории КФУ попали в список ЮНЕСКО
Включение обсерваторий Казанского федерального университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО стало не только поводом для гордости России и Татарстана, но и катализатором для дальнейшего развития этих площадок. Как именно они будут меняться – в материале «Татар-информа».
«Татарстан на первом месте в России»
«Хочу поздравить весь наш Татарстан и Россию с очень значимым событием – еще один объект от республики и Российской Федерации – наши обсерватории – включен в список Всемирного культурного наследия», – первым делом заявила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.
Она отметила, что на сегодня в список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО внесено 1199 объектов из 168 стран. При этом от России в нем 32 различных объекта, по их количеству наша страна занимает 9-е место.
«Татарстан, любимый родной и замечательный, находится в российском списке на первом месте и представлен 4 объектами: Казанский Кремль, Болгар, Свияжск и обсерватории Казанского федерального университета», – добавила депутат.
По ее словам, все четыре объекта – это достояние и гордость республики, за этим большая плодотворная работа, которая проводится по сохранению культурного и природного наследия, а также огромный труд и заслуга руководства Татарстана.
Ларионова также подчеркнула, что наличие в республике такого количества объектов всемирного наследия объясняется тем, что в Татарстане вопросами истории и сохранения культуры занимаются уже давно. Сотрудничать с ЮНЕСКО республика начала еще в 90-х годах.
«Выдающаяся универсальная ценность»
Напомним, что в список обсерватории были включены еще в сентябре этого года. В состав нового объекта всемирного культурного наследия вошли загородная обсерватория имени Энгельгардта и та, что расположена во дворе главного здания Казанского федерального университета.
«Выдающаяся универсальная ценность. Не каждому объекту выпадает миссия заслужить такое звание, потому что за ним кроется и подлинность, и аутентичность, и местное сообщество, и отношение населения, и многое другое», – сказала Ларионова.
Она добавила, что значимости победе этого объекта добавляет сложная международная обстановка и отношение мирового сообщества к России. «Мы рисковали, когда выходили на сессию, но отношение к России удивительно – уважение к РФ проявили практически все члены всемирного культурного наследия», – заявила депутат.
«Прочно связан с наукой»
В свою очередь министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что при защите проекта возникла претензия, что работы ученых-астрономов Казанского федерального университета не признаны в мире. Однако после предоставления списка небесных объектов, названных в честь астрономов КФУ, этот вопрос был полностью исчерпан.
«Это еще раз доказало, что наша площадка не просто вузовская, но и мощная научная база», – сказала Аюпова.
Татьяна Ларионова поддержала министра культуры РТ, отметив, что это первый объект, связанный с наукой.
«Новый объект – это и новое слово. Новое слово не только для Татарстана, а еще для России и во многом для всего списка ЮНЕСКО. Если раньше в списке были в основном культурные объекты, очень часто религиозные, то впервые мы вышли с объектом, который прочно связан с наукой», – заявила она.
Заместитель директора Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев отметил, что работа по продвижению обсерваторий велась с 2019 года при содействии республиканского фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. При этом идею о включении Астрономической обсерватории имени Энгельгардта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО выдвинули еще в 2009 году, а в 2017-м инициативу поддержала генеральный директор организации Ирина Бокова во время визита в Татарстан.
Включение обсерваторий в список Всемирного наследия позволит увеличить турпоток
В планах на ближайшее будущее продолжить работы по сохранению, реставрации всех объектов в соответствии с теми правилами, которые диктуют Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, а также ЮНЕСКО, сообщила Ирада Аюпова. При этом там будут продолжены и образовательные процессы.
Ларионова, в свою очередь, подчеркнула, что таких работ предстоит огромное количество, причем они будут проводиться по стандартам ЮНЕСКО. В пример она привела Болгар и Свияжск, где с момента включения их в список были созданы свыше 20 различных экспозиций и постоянно продолжается реставрация различных объектов.
По ее словам, такие меры необходимы, чтобы большое количество гостей и туристов могли без проблем посещать объекты.
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