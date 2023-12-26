«Новое слово во всемирном наследии»: как обсерватории КФУ попали в список ЮНЕСКО

Еще один объект от республики и Российской Федерации – наши обсерватории – включен в список Всемирного культурного наследия

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан на первом месте в России»

«Хочу поздравить весь наш Татарстан и Россию с очень значимым событием – еще один объект от республики и Российской Федерации – наши обсерватории – включен в список Всемирного культурного наследия», – первым делом заявила депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ.

Она отметила, что на сегодня в список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО внесено 1199 объектов из 168 стран. При этом от России в нем 32 различных объекта, по их количеству наша страна занимает 9-е место.

«Татарстан, любимый родной и замечательный, находится в российском списке на первом месте и представлен 4 объектами: Казанский Кремль, Болгар, Свияжск и обсерватории Казанского федерального университета», – добавила депутат.

По ее словам, все четыре объекта – это достояние и гордость республики, за этим большая плодотворная работа, которая проводится по сохранению культурного и природного наследия, а также огромный труд и заслуга руководства Татарстана.

Татьяна Ларионова подчеркнула, что наличие в республике такого количества объектов всемирного наследия объясняется тем, что в Татарстане вопросами истории и сохранения культуры занимаются уже давно Фото: prav.tatarstan.ru

Ларионова также подчеркнула, что наличие в республике такого количества объектов всемирного наследия объясняется тем, что в Татарстане вопросами истории и сохранения культуры занимаются уже давно. Сотрудничать с ЮНЕСКО республика начала еще в 90-х годах.

«Выдающаяся универсальная ценность»

Напомним, что в список обсерватории были включены еще в сентябре этого года. В состав нового объекта всемирного культурного наследия вошли загородная обсерватория имени Энгельгардта и та, что расположена во дворе главного здания Казанского федерального университета.

«Выдающаяся универсальная ценность. Не каждому объекту выпадает миссия заслужить такое звание, потому что за ним кроется и подлинность, и аутентичность, и местное сообщество, и отношение населения, и многое другое», – сказала Ларионова.

В состав нового объекта всемирного культурного наследия вошли загородная обсерватория имени Энгельгардта и та, что расположена во дворе главного здания Казанского федерального университета Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она добавила, что значимости победе этого объекта добавляет сложная международная обстановка и отношение мирового сообщества к России. «Мы рисковали, когда выходили на сессию, но отношение к России удивительно – уважение к РФ проявили практически все члены всемирного культурного наследия», – заявила депутат.

«Прочно связан с наукой»

В свою очередь министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что при защите проекта возникла претензия, что работы ученых-астрономов Казанского федерального университета не признаны в мире. Однако после предоставления списка небесных объектов, названных в честь астрономов КФУ, этот вопрос был полностью исчерпан.

«Это еще раз доказало, что наша площадка не просто вузовская, но и мощная научная база», – сказала Аюпова.

Ирада Аюпова рассказала, что при защите проекта возникла претензия, что работы ученых-астрономов Казанского федерального университета не признаны в мире Фото: prav.tatarstan.ru

Татьяна Ларионова поддержала министра культуры РТ, отметив, что это первый объект, связанный с наукой.

«Новый объект – это и новое слово. Новое слово не только для Татарстана, а еще для России и во многом для всего списка ЮНЕСКО. Если раньше в списке были в основном культурные объекты, очень часто религиозные, то впервые мы вышли с объектом, который прочно связан с наукой», – заявила она.

Заместитель директора Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев отметил, что работа по продвижению обсерваторий велась с 2019 года при содействии республиканского фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. При этом идею о включении Астрономической обсерватории имени Энгельгардта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО выдвинули еще в 2009 году, а в 2017-м инициативу поддержала генеральный директор организации Ирина Бокова во время визита в Татарстан.

Рафаэль Валеев отметил, что работа по продвижению обсерваторий велась с 2019 года Фото: prav.tatarstan.ru

Включение обсерваторий в список Всемирного наследия позволит увеличить турпоток

В планах на ближайшее будущее продолжить работы по сохранению, реставрации всех объектов в соответствии с теми правилами, которые диктуют Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, а также ЮНЕСКО, сообщила Ирада Аюпова. При этом там будут продолжены и образовательные процессы.

В планах на ближайшее будущее продолжить работы по сохранению, реставрации всех объектов в соответствии с правилами ЮНЕСКО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ларионова, в свою очередь, подчеркнула, что таких работ предстоит огромное количество, причем они будут проводиться по стандартам ЮНЕСКО. В пример она привела Болгар и Свияжск, где с момента включения их в список были созданы свыше 20 различных экспозиций и постоянно продолжается реставрация различных объектов.

По ее словам, такие меры необходимы, чтобы большое количество гостей и туристов могли без проблем посещать объекты.