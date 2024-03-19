Ларионова о выборах Президента: консолидация жителей говорит о доверии главе государства

Консолидация жителей России на выборах Президента страны говорит о доверии населения главе государства. Таким мнением, комментируя прошедшие выборы, с «Татар-информом» поделилась депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

«Считаю, что такая небывалая консолидация жителей за мир и согласие, за развитие страны в столь непростое для нас время – показатель большого доверия к главе государства и к “Единой России” – партии народного большинства», – отметила Ларионова.

«Искренне рада, что жители Татарстана, понимая важность выбора, подали прекрасный пример и проголосовали за сильную и процветающую Россию», – добавила депутат.

Ларионова также подчеркнула, что рекордная явка за всю историю выборов президента России – следствие активной социальной политики, проводимой в стране. «Показательно, что большинство программ, которые реализуются в республике, и в целом по стране, во многом инициированы партией “Единая Россия” и поддержаны нашим Президентом», – сказала она.

Важным депутат считает, что выборы прошли при значительном участии молодежи, что также стало отличительной чертой нынешней избирательной компании. «Национальный проект “Молодежь России”, инициированный Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию, настраивает молодых на новые перспективы и новые возможности», – сообщила Ларионова.

Депутат добавила, что в дни выборов посетила избирательные участки в Спасском районе Татарстана, Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани. «Я воочию убедилась, что выборы прошли легитимно и прозрачно. На участках царила доброжелательная атмосфера – люди приходили голосовать семьями и единодушно поддержали выбранное направление развития нашей большой страны на ближайшие шесть лет», – сказала она.

Сама Татьяна Ларионова проголосовала на выборах Президента РФ в казанской гимназии №6, где был организован избирательный участок №319.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.