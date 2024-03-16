Депутат Госдумы Ларионова проголосовала в Казани

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова проголосовала на выборах Президента РФ. Парламентарий отдала свой голос в гимназии №6 в Казани. Напомним, что там организован избирательный участок №319.

«Важно, чтобы люди сегодня пришли на свои участки с ощущением, что мы живем в великой России, в которой много делается для благополучия каждой семьи, каждого человека», - цитирует Ларионову пресс-служба «Единой России».

Парламентарий отметила, что вопреки санкциям Запада российская экономика выстояла и серьезно поднялась.

«Народная программа, о которой мы говорили в ходе предвыборной кампании в Госдуму, уже практически близка к завершению. Особенно это касается социальной сферы», - поделилась спикер.

Она добавила, что в России во все отремонтированные школы внесли современное оборудование, и теперь образовательные учреждения готовы к перспективным решениям в области образования.

Также продвинулось вперед и здравоохранение: врачи лечат и проводят профилактику самых сложных заболеваний. А сами медучреждения тоже уже высокотехнологичны. Например, в Казани есть новый замечательный республиканский онкогематологический детский центр, равных которому нет в России. Причем все медики федерального онкологического центра признают успехи и результаты республиканской онкологической службы.

«Мы превратили в современный медицинский центр седьмую городскую больницу в Казани, а недавно у нас заработал новый перинатальный центр», - напомнила Ларионова.

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации продлятся до 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Ранее международный наблюдатель из Франции оценил выборы Президента в России.