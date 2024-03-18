Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов

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По итогам обработки 100% протоколов УИК на выборах Президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Об этом говорят данные Центризбиркома.

«Результаты голосования по стране — более 76 миллионов избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это также рекордный показатель. В 2018 году в абсолютном исчислении за Владимира Путина проголосовали 56 426 399 избирателей», – прокомментировала эти цифры председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,2% избирателей.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта.