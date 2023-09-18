Ларионова о послании Минниханова: Раис сделал акцент на динамичное развитие Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ сделал акцент на динамичное развитие республики и на дальнейшее повышение качества жизни жителей. Таким мнением в своих соцсетях поделилась депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

«Меня, как члена комитета по вопросам семьи, женщин и детей, не оставили равнодушной темы семейной политики, вопросы, связанные с образованием и воспитанием детей и объявление 2024 года Годом научно-технологического развития», – пишет депутат.

Она отмечает, что вопросы семьи, воспитания детей, сохранения культуры и духовности, патриотизма и единства людей, безусловно, важны и значимы. «Большое развитие в послании получила тема СВО. Этого ждали в зале. Это тема, которая охватывает многие, если не все, стороны нашей жизни. Тема, которая затронула многие семьи и многие судьбы», – подчеркнула Ларионова.

Она также акцентировала внимание, что на оглашение послания в числе выдающихся жителей Татарстана были приглашены участники спецоперации. «Им были адресованы теплые слова благодарности Раиса и продолжительные аплодисменты зала», – напомнила она.

«Татарстан является одним из лидирующих регионов в стране и продолжает свое социально-экономическое развитие. Раис нашей республики поставил новые задачи, обозначил ориентиры для поступательного движения вперед. Так держать!» – резюмировала Ларионова.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с ежегодным посланием Госсовету РТ 14 сентября. Полную текстовую версию послания читайте в материале «Татар-информа» Сквозь призму СВО: какие акценты сделал Минниханов в послании Госсовету.