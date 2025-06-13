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СВО 13 июня 2025 13:24

Лаишевский район РТ отправил шефскую помощь бойцам в Курскую область

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Лаишевский район РТ отправил шефскую помощь бойцам в Курскую область

Очередная партия шефской помощи от Лаишевского района Татарстана отправлена военнослужащим в Курскую область. Груз содержит как продукты питания, так и снаряжение для мотострелковых и десантных подразделений.

Организацией отправки занималось Рыболовное братство «Лаишево» при поддержке администрации Лаишевского района, военного комиссариата и благотворительного фонда «Помощь СВОим».

В состав груза вошли не только чай и копченые лещи, но и военное оснащение – пулеметные турели, приборы РЭБ, а также современные средства защиты, включая детекторы дронов и маскировочные сети.

Фонд «Помощь СВОим» традиционно обеспечил бойцов наиболее востребованными средствами защиты, а коллектив местного мастера-кузнеца изготовил специальное оборудование – пулеметные турели и эвакуационные тележки.

Значительный вклад в сбор помощи внес Госкомитет РТ по биоресурсам, передав рыболовные снасти, а компания «Мегастрой» предоставила строительные материалы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#СВО
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