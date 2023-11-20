Лаишевский район готовит крупную отправку гуманитарного конвоя в ЛНР и в подшефные города Татарстану — Лисичанск и Рубежное. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь главы района Айгуль Амирова.

«Подшефным городам отправим технику, инструменты, запчасти, теплые вещи», — рассказала собеседница агентства.

На данный момент администрация Лаишевского района находится на передовой, в зоне СВО, куда глава района Ильдус Зарипов доставил крупную партию гуманитарного груза.

«По дороге проезжали Луганскую Народную Республику и город Мариуполь. Там вовсю идет разбор завалов, восстановление и строительство новых домов», — поделилась Айгуль Амирова.

Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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