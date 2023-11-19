Глава Лаишевского района доставил гуманитарный груз в зону СВО

Делегация из Лаишевского района РТ посетила часть, которая располагается на Херсонском направлении. Там проходят службу лаишевские ребята.

Глава района Ильдус Зарипов передал бойцам пламенный привет от родных и близких, гуманитарный груз — автомобиль УАЗ с прицепом, лодку, необходимые инструменты, продукты питания, осмотрел их быт.

«Ребята молодцы. Чувствуется взаимоподдержка, боевой дух. А знаете, что удивило больше всего? Находясь за тысячи километров от дома, защищая Родину, они проявляют заботу о близких. Беспокоятся — сможет ли братик ходить в новый спорткомплекс, как маму свозить на лечение, интересуются, как развивается район. Всю эту заботу, безусловно, мы берём на себя», — рассказал он.

Также на передовую в составе делегации отправились ребята из «Рыболовного братства» Юрий Салмин, Максим Салмин и Олег Емелин. Они всегда оказывают большую помощь бойцам. В этот раз солдаты расписались на их флаге.

«Встретили нас хорошо, столько благодарностей было! Как будто мы на передовой, а не они. Бойцы говорят, что очень важно получать поддержку из дома. Также военнослужащие хорошо обустроили свой быт. Глава района им также в подробностях рассказал, что нового происходит в районе, что в Габишево началось строительство спортивного комплекса, строят многоэтажки в Лаишево — военнослужащие так искренне радуются», — поделилась пресс-секретарь главы района Айгуль Амирова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевцы отправили в зону СВО лодку, УАЗ и именные посылки.